«Мособлгаз» с начала года соцгазифицировал дома 1 тыс. льготников в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Мособлгаз]
В Подмосковье с начала 2025 года в рамках программы социальной газификации к газу были подключены дома 1 тыс. льготников. Об этом рассказали в «Мособлгазе».
«Мы делаем все, чтобы максимальное число жителей получило доступ к самому экологичному, экономичному и удобному энергоносителю», — сказал глава Министерства энергетики Московской области Сергей Воропанов.
Юбилейным абонентом в этом году стала семья Картамышевых из деревни Большое Кишнево Орехово-Зуево.
Напомним: льготная газификация доступна 17 категориям граждан, в том числе многодетным семьям, мобилизованным гражданам, ветеранам.
