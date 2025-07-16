Мострансавто и колледж «Подмосковье» подписали соглашение о создании образовательного кластера

АО «Мострансавто» и колледж «Подмосковье» подписали соглашение, в рамках которого будет создан образовательно-производственный кластер. О новом проекте рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках проекта учащиеся колледжа смогут применять полученные знания на практике. Речь идет о направлениях техобслуживания и ремонта транспортных средств, управления перевозками, сварочного и слесарного дела.

Всего в колледже обучаются более 5,5 тыс. человек. Обучение ведется по 45 специальностям. У лучших выпускников колледжа будет возможность сразу трудоустроиться на предприятие.

Первыми площадками для реализации проекта станут подразделения компании в Химках и Клину. Практика студентов начнется уже в октябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об итогах прошлого учебного года и обсудил подготовку к новому.