Мострансавто и колледж «Подмосковье» подписали соглашение о создании образовательного кластера
Мострансавто и колледж «Подмосковье» запустили программу подготовки кадров
Фото: [Медиасток.рф]
АО «Мострансавто» и колледж «Подмосковье» подписали соглашение, в рамках которого будет создан образовательно-производственный кластер. О новом проекте рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В рамках проекта учащиеся колледжа смогут применять полученные знания на практике. Речь идет о направлениях техобслуживания и ремонта транспортных средств, управления перевозками, сварочного и слесарного дела.
Всего в колледже обучаются более 5,5 тыс. человек. Обучение ведется по 45 специальностям. У лучших выпускников колледжа будет возможность сразу трудоустроиться на предприятие.
Первыми площадками для реализации проекта станут подразделения компании в Химках и Клину. Практика студентов начнется уже в октябре.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об итогах прошлого учебного года и обсудил подготовку к новому.