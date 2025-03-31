Мотоциклистов в Подмосковье призвали к осторожности в связи с похолоданием

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали автомобилистов и мотоциклистов к осторожности в связи с ожидаемым похолоданием.

Как отметили в ведомстве, открывать мотосезон в регионе еще рано: к концу недели в области ожидается похолодание до минус 6 градусов и мокрый снег. В связи с этим водителей призвали соблюдать ПДД и не превышать скорость.

В целом число автомобилей и мотоциклов на дорогах региона увеличилось, что может стать причиной роста числа аварий. За март в области зафиксировали уже четыре ДТП с участием мотоциклов, в результате которых пострадали четыре человека.

В Подмосковье установлено более 1 тыс. комплексов фотовидеофиксации, которые могут фиксировать факты нарушения ПДД мотоциклистами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с правительством области работу общественного транспорта.