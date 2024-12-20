Муниципальный инвестиционный стандарт внедряют в Подмосковье

Муниципальный инвестиционный стандарт внедряется в Подмосковье, чтобы унифицировать высокие стандарты работы с инвесторами в городских округах. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

О расширении инвестстандарта на муниципалитеты рассказал врио директора Агентства инвестиционного развития Подмосковья Игорь Чирков. По его словам, сейчас в области реализуется более 1,2 тысячи инвестпроектов. Общий объем инвестиций по ним превышает 2,3 триллиона рублей.

Благодаря внедрению муниципального стандарта инвесторы получают квалифицированную поддержку на местном уровне. В каждом городском округе действует инвестиционный уполномоченный. Он следит за тем, чтобы региональные стандарты соблюдались на муниципальном уровне, и обеспечивает оперативную поддержку инвестору.