Музей «Новый Иерусалим» запускает городские экскурсии

В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим», м.о. Истра, открывает экскурсии по городу «По страницам одной истории: Воскресенск – Новый Иерусалим – Истра».

В ходе пешего путешествия по городу участникам расскажут об истории Истры, ее главных достопримечательностях и известных людях, чьи жизнь и творчество связаны с городом.

Маршрут начинается с площади Революции – центральной площади Истры – и поведет к началу формирования Воскресенска (старое название города). Гости увидят Ново-Иерусалимский монастырь, познакомятся с топонимикой Русской Палестины, узнают, как на образование города повлиял Патриарх Никон, пройдут по старинным улицам города, хранящим память о разных эпохах, узнают о времени, когда здесь служил молодой врач Антон Чехов и только начинал свой путь в большую литературу.

Завершается маршрут в Музее «Новый Иерусалим», чьи специалисты и будут вести экскурсии. История музея тесно связана с Истрой и Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем, а в его коллекции хранятся ценные реликвии: старинные рукописи и редкие книги, документы, оружие, археологические, этнографические и изобразительные материалы разных эпох, демонстрирующие эту связь.

Продолжительность экскурсии 1 час 30 минут (в случае плохой погоды возможно сокращение времени экскурсии).

Возможна организация индивидуальных экскурсий.

Подробности и расписание экскурсий, а также билеты – на сайте Музея «Новый Иерусалим».

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