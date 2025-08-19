Мужчина, случайно застреливший женщину на детской площадке Подольска, получил 3,5 года колонии-поселения

Мужчину, который случайно застрелил женщину на детской площадке Подольска, получил 3,5 года колонии-поселения. Такое решение вынес Подольский городской суд, сообщили в прокуратуре Московской области.

Преступление было совершено в апреле этого года в микрорайоне Климовск. Между компанией из четырех человек и обвиняемым произошла перепалка. В ходе нее злоумышленник начал угрожать стрельбой из винтовки.

В ходе разборок мужчина выстрелил в воздух, и компания попыталась вырвать оружие из его рук. В этот момент он случайно нажал на спусковой крючок и выстрелил в область груди 36-летней женщины. Та скончалась на месте.

