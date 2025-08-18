В Химках вынесли приговор мужчине, который зарезал соседа из-за просьбы выключить музыку

В Химках вынесли приговор местному жителю, который зарезал своего соседа из-за просьбы выключить музыку. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По информации ведомства, преступление было совершено в марте текущего года в МКД на Совхозной улице в Левобережном.

Один из жильцов не раз делал замечания о нарушении режима тишины своему соседу, который проживал этажом выше. Примерно в час ночи 17 марта он снова поднялся к соседу с просьбой выключить музыку. Тот, будучи пьяным, в ответ на просьбу ударил посетителя ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Злоумышленник был приговорен к девяти годам исправительной колонии строгого режима.

