Мужчину, который зарезал двоих человек в Подмосковье, приговорили к пожизненному лишению свободы

Уроженца Владимирской области, который весной прошлого года убил двоих человек в Подмосковье, приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Преступление было совершено в мае 2023-го в Орехово-Зуево. Злоумышленник распивал спиртное в гостях у пары. В ходе посиделок он воспользовался телефоном хозяина квартиры и обнаружил, что на карте мужчины есть 37 тысяч рублей. Тогда он попытался перевести деньги на свой счет, но банк заблокировал операцию. Из-за этого между мужчинами произошла ссора, и подсудимый избил оппонента стеклянной пепельницей. Затем он схватил нож и нанес им приятелю множественные удары.

После этого злоумышленник убил и подругу потерпевшего, не менее шестнадцати раз ударив ее ножом в область шеи. От полученных ранений и мужчина, и женщина скончались на месте.

Совершив убийство пары, подсудимый похитил из сейфа тысячу долларов, двести евро, триста тысяч рублей, а также золотую цепочку за триста тысяч рублей, телефон, банковские карты и паспорт хозяина квартиры.

Суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии особого режима.