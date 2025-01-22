Мужчину задержали за мошенничество на 3,5 млн руб. в отношении жительницы Сергиева Посада

Сотрудники полиции Подмосковья задержали уроженца Республики Марий Эл за мошенничество в отношении жительницы Сергиева Посада. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась жительница в возрасте 57 лет. Женщина рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, который сообщил о попытке мошенников оформить на ее имя займ. Жительницу убедили в том, что ей необходимо самостоятельно оформить кредит, обналичить деньги и передать их курьерам для перевода в цифровую валюту.

Женщина выполнила указания аферистов и в результате передала мошенникам 3,5 млн руб.

По подозрению в совершении преступления задержали жителя Республики Марий Эл в возрасте 32 лет. На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он под стражей. Его соучастники устанавливаются.