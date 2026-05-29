На 40 дорогах Подмосковья отремонтировали знаки

За минувшую неделю специалисты Мосавтодора существенно улучшили состояние дорожной инфраструктуры региона. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Рабочие восстановили поврежденные и поставили отсутствующие дорожные знаки на 40 региональных трассах, охватывающих 19 городских и муниципальных округов. Такие мероприятия по летнему содержанию дорог напрямую влияют на безопасность и комфорт всех, кто пользуется этими маршрутами.

Особенно масштабные работы развернулись в городском округе Серпухов. Здесь привели в порядок знаки на 10 дорогах. Среди обновленных участков — улицы Звездная, Коншиных и 2‐я Московская в самом Серпухове, а также Московское и Борисовское шоссе.

Корректировки коснулись и ряда пригородных направлений. Например, знаки обновили на улице Ленина в поселке Большевик, на Заречной в деревне Мещериново, на улице Р.И. Ракова в деревне Михайловка, на Высокой в Лукьянове и на улице им. А.И. Калинина в селе Липицы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.