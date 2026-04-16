На автомобильном мосту через реку Синичку в Красногорске монтируют консоли пролета

В Красногорске активно продолжается строительство дублера Пятницкого шоссе — транспортного проекта, который призван улучшить дорожную ситуацию в регионе. Новая дорога протянется от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до выездной дороги из деревни Юрлово.

По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, общая строительная готовность объекта на текущий момент составляет 32%. Работы ведутся комплексно на нескольких участках одновременно.

На площадке ежедневно задействованы более 90 рабочих и 30 единиц техники. В районе СНТ «Гея» продолжается бетонирование ригелей на путепроводе. Рядом, в районе деревни Сабурово, строители уже приступили к возведению очистных сооружений.

Особое внимание уделяется мостовым сооружениям. На автомобильном мосту через реку Синичку монтируют консоли пролетного строения — ключевой элемент конструкции, определяющий прочность и надежность всего сооружения. Параллельно ведется сварка плит и устройство подпорных стен, обеспечивающих устойчивость моста. На вело‐пешеходном мосту специалисты завершают подготовительные работы перед монтажом пролета.

На участках основного хода трассы строители выполняют широкий комплекс задач. Они последовательно устраивают дорожные насыпи, монтируют элементы ливневых очистных сооружений и засыпают траншеи и котлованы — каждый этап тщательно контролируется, чтобы обеспечить высокое качество работ.

Будущая дорога протяженностью 5,2 км будет четырехполосной, что позволит обеспечить высокую пропускную способность. Открытие движения запланировано на 2027 год.

