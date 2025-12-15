На брифинге в Общественной палате Подольска обсудили ключевые аспекты здравоохранения

Ключевые аспекты здравоохранения обсудили на брифинге «Медицина Подольска: факты, цифры, лица» в Общественной палате городского округа. В мероприятии приняли участие более 40 человек — членов палаты, депутатов, работников сферы здравоохранения, активистов, участников специальной военной операции, предпринимателей.

Брифинг открыла председатель палаты округа Лариса Бурмистрова. Она рассказала о новой стратегии развития здравоохранения РФ, которая была утверждена президентом в декабре.

Также выступили главврач Подольской ОКБ Вардан Геворкян, юрист-эксперт по медицинскому праву Асад Юсуфов, куратор медицинской службы подразделения «Эспаньола» Юлия Зорина, начальник отдела охраны здоровья граждан администрации Светлана Чудакова, председатель комитета по здравоохранению «Опоры России» по Подмосковью Светлана Драгунова, владелец сети клиник Андрей Бастрычкин.

Особое внимание было уделено онлайн-выступлению руководителя федерального проекта «ЗдравКонтроль», члена Общественных палат РФ и Подмосковья Евгения Мартынова. Он отметил, что роль общественных палат в развитии здравоохранения.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил коллектив МОНИКИ с юбилеем учреждения.