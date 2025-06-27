На чемпионате России по городошному спорту в Подольске повторили мировой рекорд

В Подольске стартовал чемпионат России по городошному спорту. Он продлится до 1 июля. По его итогам будет сформирована сборная России.

До этого две уроженки Подмосковья получили две медали на всероссийских соревнованиях по гольфу, отметили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

На чемпионате в Подольске участники повторили мировой рекорд. Так, спортсменка из Нижнего Новгорода Екатерина Варнашина выбила 90 фигур за 109 бит, повторив таким образом мировой рекорд.

В мероприятии участвуют 120 человек из 18 регионов России. В их числе — 73 мужчины и 47 женщин. Соревнования проходят по классическим и европейским городкам в личном и командном зачете.

По итогам первых дней три участника получили звание мастера спорта России, в том числе жительница Подольска Любовь Северюгина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии адаптивного спорта в регионе.