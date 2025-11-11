На детских площадках Подмосковья с начала 2025 года устранили почти 36 тыс. дефектов

В Подмосковье с начала 2025 года устранили более 35,7 тыс. дефектов на детских игровых площадках. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В большинстве случаев на площадках выявляли повреждения качелей и горок. Так, с января на качелях устранили около 4,9 тыс. дефектов, на горках — более 1,5 тыс. Больше всего качелей отремонтировали в Подольске — 487, горок — в Балашихе (142 объекта).

Всего в области установлено более 20 тыс. площадок для игр и занятий спортом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в текущем и следующем годах в области будут благоустроены свыше 150 общественных пространств.