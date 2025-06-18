На дорогах Домодедово, Каширы и Щелково провели ремонт знаков
Минтранс: дорожные знаки отремонтировали в Домодедово, Кашире и Щелково
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
С начала лета специалисты Мосавтодора провели ремонт и замену 170 выцветших, поврежденных или отсутствующих знаков, расположенных вдоль региональных дорог, работы прошли в том числе в 10 округах в черте населенных пунктов, а также за их пределами. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, ремонт провели на улицах Ульянова и Советской в Первомайском микрорайоне города Королева, улице Калинина в Хотькове Сергиево-Посадского округа, проспекте 1 Мая в Домодедове. Кроме того, работы прошли на улице Новой в деревне Ботово под Волоколамском, улице Центральной в деревне Аладьино под Каширой, улице Центральной в деревне Чухолово в Шаховской, улице Садовой в поселке Образцово под Щелково и не только.
В ведомстве уточнили, что работы по ремонту проводятся оперативно, потому что поврежденные знаки представляют опасность и могут повысить риск возникновения аварии.
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