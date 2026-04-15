На дорогах Московской области поставили более 100 шериф-балок

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на региональных дорогах Подмосковья появилось 108 шериф‐балок — специализированных сигнальных устройств, призванных снизить аварийность и сделать движение безопаснее. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Принцип работы шериф‐балок прост, но эффективен: с наступлением темноты устройства автоматически активируются и начинают подавать красно‐синие световые сигналы, визуально схожие с проблесковыми маячками патрульных автомобилей ДПС. Подсознательно воспринимая сигналы как присутствие дорожной полиции, водители становятся внимательнее, снижают скорость и проявляют большую осторожность. Это особенно важно на участках с исторически высокой аварийностью, протяженных загородных трассах, где легко превысить скорость, а также вблизи пешеходных переходов, в том числе нерегулируемых. Аналогичный эффект наблюдается рядом со школами, детскими садами и другими социальными объектами, а также на сложных дорожных развязках и поворотах с ограниченной видимостью.

Монтаж оборудования выполнили сотрудники специализированного монтажного эксплуатационного управления Мосавтодора. Работы охватили 31 муниципальный округ региона. Наибольший объем установок пришелся на 3 территории: Раменский округ, где разместили 13 устройств, а также Истру и Солнечногорск — там смонтировали по 7 шериф‐балок в каждом округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.