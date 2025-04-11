На дорогах Московской области провели ремонт ограждений

Специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений, расположенных вдоль региональных дорог в девяти округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что такие ограждения монтируют в целях повышения безопасности участников дорожного движения и снижения вероятности ДТП.

Так, работы прошли на улице Туполева в Жуковском, улице Советской Конституции в Ногинске, Новом бульваре в Долгопрудном, улице Московской во Фрязине, улице Высоковольтной в Дмитрове. Кроме того, ремонт провели на Фряновском шоссе в Щелкове и Каширском шоссе в Домодедове, а также на дорогах в деревне Детково под Чеховым и в селе Чулки-Соколово в Зарайске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.