На дорогах Подмосковья провели противогололедную обработку в условиях снегопада
Минтранс Подмосковья: 1 тыс. единиц техники обеспечивали безопасность на дорогах
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Около 1 тыс. единиц спецтехники обеспечивали безопасный проезд в Подмосковье в условиях снегопада, который прошел в ночь с 18 на 19 февраля. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Дорожники провели противогололедную обработку на опасных участках дорог — съездах, мостах, эстакадах и сплошную обработку — в округах, где выпал снег. В общей сложности им удалось очистить и обработать около 10 тыс. км проезжей части. Водителей региона призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию и избегать резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.