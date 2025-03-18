На дорогах Подмосковья провели ремонт ограждений

Специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений, расположенных вдоль региональных дорог в девяти округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улице Ленина в Озерах, улице Кирова в Лосино-Петровском, Октябрьском проспекте в Люберцах, Волковском шоссе в Мытищах, Фряновском шоссе в Щелкове, улице Антипова в Егорьевске, проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном. Кроме того, ремонт провели на улице Агрогородок в деревне Черное под Балашихой и на дороге в деревне Васильевское под Серпуховом.

В ведомстве уточнили, что такие ограждения монтируют в целях повышения безопасности участников дорожного движения и снижения вероятности ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.