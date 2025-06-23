На дорогах в Балашихе, Подольске и Мытищах восстановили освещение

Так, дорожники провели ремонт на улице Привокзальной в Ступине, улице Индустриальной в Подольске, улице Крылова в Балашихе, Осташковском шоссе в деревне Бородино под Мытищами, участке Рогачевского шоссе у деревни Медведково и на дороге в деревне Горчаково Дмитровского округа. Кроме того, работы прошли на участке Можайского шоссе на подъезде к селу Крымское Одинцовского округа, улице Тополиной в деревне Мисирево в Клину, на дорогах в деревне Семеновское Можайского округа и в селе Новоселки в Чехове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.