На дорогах в Подольске и Красногорске оптимизировали движение

На прошлой неделе специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения оптимизировали работу четырех светофоров в Подольске и Красногорске, чтобы улучшить пропускную способность и снизить вероятность образования заторов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подольске дорожники увеличили время работы пешеходной фазы двух светофоров на улице Орджоникидзе у остановок общественного транспорта «Завод имени Орджоникидзе» и «Северный район». Кроме того, они изменили режим работы двух светофоров у пересечения со Спасо-Тушинским бульваром и перед выездом на Новосходненское шоссе в поселке городского типа Путилково под Красногорском. Это позволит увеличить время проезда по прямому ходу Путилковского шоссе в часы пик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.