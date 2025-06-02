На дорогах в Подольске и Раменском оптимизировали движение

На прошлой неделе специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения скорректировали работу четырех светофоров, а также подключили два адаптивных светофора в Подольске и Раменском округе, чтобы оптимизировать движение. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что работы по оптимизации движения на перекрестках и прямых участках дорог позволяют повысить пропускную способность и снизить вероятность образования заторов на 10–15%.

Так, в Подольске специалисты сократили время работы пешеходной фазы светофора на улице Колхозной у остановки «Красная горка», в Раменском — перевели два светофора на адаптивное управление на пересечениях улиц Народной и Чугунова, а также улиц Карла Маркса и Михалевича. Кроме того, в городе увеличили время проезда по прямому ходу Донинского шоссе, а также увеличили время проезда по улице Праволинейной в поселке городского типа Быково.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.