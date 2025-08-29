На фестивале «Славянское подворье» в Подольске можно будет взять бездомную кошку или собаку

Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна» в рамках фестиваля «Славянское подворье» в Подольске проведет акцию по пристройству кошек и собак.

Центр уже проводил аналогичную акцию в округе, отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Тогда удалось пристроить 29 животных.

Так, на фестивале будут представлены 24 кошки и 15 собак. Все животные привиты, чипированы и полностью обследованы. Также специалисты центра обеспечат консультации на протяжении всей жизни питомцев.

Желающим взять животное нужно будет пройти собеседование и подписать договор об ответственном содержании питомца.

