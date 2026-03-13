На КПО Подмосковья на 25% увеличили выборку стекла
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
На подмосковных КПО увеличилась выборка стекла. По итогам 2025 года рост по сравнению с 2024-м составил 25%, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Вторичное стекло используется производителями строительных материалов, изоляции, осветительных приборов, предметов интерьера, упаковки.
