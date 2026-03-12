Губернатор Подмосковья рассказал о смене подхода к капремонту домов

В Подмосковье продолжается реализация программы по капитальному ремонту многоквартирных домов, при этом с 2026 года в регионе изменится подход к этой задаче. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Раньше за фасад и сети отвечали разные организации, теперь координация будет единой. Контракты [будут заключать] не на три года, а на один. В него может быть включено не больше пяти МКД. Жители будут четко видеть сроки: когда начали и когда закончат», – написал губернатор.

Кроме того, в регионе запустят техобследование домов — в этом году планируется проверить 2,2 тыс. МКД, чтобы понимать реальное состояние и корректно сформировать программу.

В целом до 2028 года в Подмосковье планируется отремонтировать почти 6 тыс. домов, в этом году — свыше 2 тыс. домов. До 2031 года специалисты установят в домах 4 тыс. новых лифтов, произведенных на Серпуховском лифтостроительном заводе. Наибольший объем работ проведут в Балашихе, Люберцах, Одинцово, Воскресенске, Химках. Отдельное внимание уделят военным городкам: ЗАТО Власиха, Краснознаменск, Молодежный, где живут семьи наших участников специальной военной операции. С адресами домов в программе капремонта и сроками можно познакомиться на интерактивной карте Фонда капитального ремонта.

Воробьев добавил, что работы проходят и в новых регионах России. Так, с 2022-го подмосковные специалисты восстанавливают ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

