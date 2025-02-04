На КПО Подмосковья в 2024 году получили более 1 млн тонн техногрунта

На подмосковных комплексах по переработке отходов по итогам 2024 года было получено более 1 млн тонн техногрунта. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В целом за прошлый год на компостирование направили 1,8 млн тонн органических отходов, из которых произвели технический грунт. Он используется при строительстве дорожного покрытия, при пересыпке промежуточных изолирующих слоев на КПО.

Также техногрунт можно применять при экспериментальной посадке растений. К примеру, на КПО «Нева» в специально оборудованной экспериментальной теплице в техногрунт высадили саженцы лаванды, манго и маракуйи. На КПО «Восток» в техногрунте выращивают кабачки.

В Подмосковье открыто 11 КПО. Каждое из этих предприятий оснащено самым современным оборудованием. На объектах отбирают более 40 компонентов вторсырья, включая металл, макулатуру, стекло.