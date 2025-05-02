На направлениях МЖД отмечается улучшение ситуации после непогоды, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Так, по состоянию на 17:00 движение поездов восстанавливается и вводится в график.

На Белорусском направлении отмечалась задержка восьми поездов до двух часов, полная отмена двух поездов и частичная отмена двух поездов из-за отключения питания на фидерах. Сейчас неисправность устранена и задержки сокращаются.

На Рижском направлении отмечалась задержка восьми поездов до трех часов и частичная отмена четырех поездов по той же причине. Сейчас движение вводится в график, задержки сокращаются.

На Савеловском направлении задерживались 24 поезда до двух часов и отменился один поезд — из-за деревьев на пути. На данный момент ситуация улучшилась, движение было полностью восстановлено и вводится в график.

На Ярославском направлении задерживались 13 поездов до двух часов и были отменены два поезда из-за падения деревьев на пути. Сейчас остался только один участок для устранения и полного восстановления. Движение вводится в график, задержки сокращаются.

На Ленинградском направлении движение в штатном режиме

Всего задержано 60 поездов по направлениям: Белорусское, Рижское, Савеловское и Ярославское.

Для перевозки пассажиров на Савеловском направлении было заказано 11 автобусов. Всего вывезли 511 пассажиров.

Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме.

Ранее в Минтрансе Подмосковья рассказали о ходе по устранению последствий непогоды на региональных дорогах.