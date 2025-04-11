На новом предприятии в Истре будут ежегодно производить более 340 тонн сыра с плесенью

В Истре построят цех по производству сыров с плесенью, мощность которого превысит 340 тонн в год. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект реализует ООО «Фермер Олег Сирота» на участке площадью 5 га. В запуск производства будет инвестировано около 163 млн руб. С открытием цеха будет создано порядка 20 рабочих мест.

В прошлом году производитель выпустил свыше 1,3 тыс. тонн сыра, 45 тонн сливочного масла, 87,5 тонны творога и около 3 тыс. банок сметаны, йогурта, ряженки и молока.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на территории области появятся новые логистические комплексы.