Губернатор Подмосковья рассказал о планах по строительству логистических комплексов

Подмосковье продолжается расти и развиваться, поэтому в регионе есть потребность в новых логистических комплексах, в 2023 году в регионе ввели в эксплуатацию 192 объекта на 1,3 млн кв. м, в 2024-м — 372 объекта на 1,9 млн кв. м, и число выданных разрешений на строительство растет. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в интервью газете «Ведомости».

«То есть спрос есть — это факт. И нас это радует. Мы очень рассчитываем, что эти складские комплексы будут трансформироваться в более современные. Например, у нас расположены распределительные центры маркетплейсов Ozon, Wildberries и других компаний, связанных с сетевой торговлей», — сказал губернатор.

По его словам, для логистических комплексов в Подмосковье установлены требования по организованному проживанию мигрантов — при строительстве распределительных центров (маркетплейсов) должно быть наличие отдельного проживания для иностранных работников.

«Мы так понимаем правила, которым трудовые мигранты должны подчиняться. Они приезжают сюда работать на восемь или девять месяцев, зарабатывают и отправляют свои $500 или $1000 на родину, а затем уезжают к своим семьям. И для того, чтобы они работали, а наши жители не испытывали беспокойства, трансформируется законодательство», — сказал Воробьев.

Он напомнил, что в регионе есть три огромные площадки — Селятино, Белый Раст и Электроугли, которые растут примерно на 30% ежегодно. По его словам, для этого необходимо развитие инфраструктуры, создание дополнительных мест для стоянок, рабочих мест, дорог. Губернатор подчеркнул, что все эти «хлопоты» находятся на сопровождении и дают результат.

Ранее Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.