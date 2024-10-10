На новом путепроводе в Лобне начали укладывать покрытие

На новом путепроводе через Рогачевское и Краснополянское шоссе в Лобне начались работы по укладке покрытия, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы проводятся на развязке на Рогачевском шоссе в ходе реализации масштабного проекта по созданию Северного обхода Лобни.

Также на участке перекладывают инженерные сети, обустраивают зону для пешеходов, укладывают покрытие на Рогачевском шоссе. Кроме того, практически завершена реконструкция Краснополянского шоссе.

Завершение основных работ по возведению Северного обхода запланировано на текущий год.