На подмосковной ферме родился теленок шотландской породы

Новый теленок шотландской породы родился на семейной ферме «Российские альпаки» в Дмитровском округе, он стал двадцатым представителем этого вида на ферме. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Имя новому обитателю фермы пока не выбрали. В ведомстве отметили, что на ней жители и гости региона могут познакомиться с разными животными. Фермерская деятельность здесь началась с нескольких альпак и подаренного альбиноса по имени Чарли 10 лет назад.

«Кроме того, рядом с домиком для альпак расположены загоны с другими животными, включая козу Козюлю, лебедей и трех валлийских овечек», — добавили в сообщении.

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