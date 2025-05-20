На подмосковных дорогах обустроили новые тросовые ограждения

Дорожные службы Подмосковья обустроили новые тросовые ограждения на 23 участках региональных дорог, работы прошли в целях повышения безопасности участников дорожного движения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В настоящее время дорожники Подмосковья выполнили более половины от запланированного объема работ по монтажу тросовых ограждений», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Он уточнил, что в общей сложности специалисты обустроили около 15 км тросов из 30 планируемых. По его словам, обустройство тросов завершили в восьми округах — Истре, Кашире, Коломне, Красногорске, Ленинском, Солнечногорске, Сергиево-Посадском и Щелкове. В ведомстве уточнили, что работы по обустройству тросов продолжаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.