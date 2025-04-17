На подмосковных дорогах обустроили около 2 тыс. знаков направления поворота

Специалисты Мосавтодора обустроили на подмосковных региональных дорогах около 2 тыс. знаков направления поворота (шевронов) с конца марта, в общей сложности в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» они установят 10 тыс. знаков. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для повышения безопасности автомобилистов дорожники уже обустроили порядка 2 тыс. шевронов больше чем на 100 участках региональных дорог в 10 округах», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, наибольший объем работ выполнили в Дмитровском, Талдомском и Павлово-Посадском округах. До конца 2025 года дорожники установят еще порядка 8 тыс. шевронов, они появятся на крутых виражах и поворотах с радиусом менее 30 м. Работы затронут около 500 участков дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.