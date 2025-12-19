На предприятии в Раменском провели экскурсию для ветеранов СВО

В Раменском организовали экскурсию на местное предприятие для ветеранов СВО. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, экскурсию провели на предприятии «НТЦ Курс». Она была организована в рамках реализации проекта «Промышленный туризм».

Гостям показали производственные помещения, конструкторское бюро, испытательные стенды, а также рассказали о технологических процессах, возможностях переобучения и устройства на работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе оказывают поддержку участникам спецоперации.