На предприятии в Раменском провели экскурсию для ветеранов СВО
Фото: [пресс-служба Раменского муниципального округа]
В Раменском организовали экскурсию на местное предприятие для ветеранов СВО. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Так, экскурсию провели на предприятии «НТЦ Курс». Она была организована в рамках реализации проекта «Промышленный туризм».
Гостям показали производственные помещения, конструкторское бюро, испытательные стенды, а также рассказали о технологических процессах, возможностях переобучения и устройства на работу.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе оказывают поддержку участникам спецоперации.