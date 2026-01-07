На стадионах Люберец заработали два катка с натуральным льдом

В Люберцах открыли два катка с натуральным льдом — на стадионах «Труд» в Малаховке и «Балятино» в Октябрьском. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на катки в парках.

Работы по наращиванию толщины льда на катках в Люберцах велись с декабря по начало января. Сложности в подготовке были связаны с погодными условиями — в частности, с перепадами температуры воздуха.

Сейчас продолжается заливка катка на стадионах «Электрон» в Красково и «Урожай» в Томилино. Также открыты три катка с искусственным льдом — в Наташинском парке Люберец, на Звуковой улице и на стадионе «Орбита» в Дзержинском. Их посетили уже более 41 тыс. посетителей.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев присоединился к акции «Елка желаний».