На трассе М-1 «Беларусь» в Московской области провели учения по ликвидации последствий ДТП

В регионе прошли межведомственные учения, нацеленные на отработку действий при дорожно‐транспортном происшествии. Тренировка состоялась на участке северного обхода Одинцова трассы М‐1 «Беларусь», сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ГК «Автодор».

К тренировочным мероприятиям привлекли порядка 40 специалистов и задействовали 15 единиц техники. В числе участников: представители ГК «Автодор», подразделения МЧС России, сотрудники Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области, бригады скорой медицинской помощи, специалисты подрядных организаций.

По сценарию учений на участке трассы случилось серьезное ДТП: столкнулись легковой и грузовой автомобили. Ситуация быстро вышла на новый уровень сложности — из‐за разлива топлива грузовик загорелся, что спровоцировало затор и создало угрозу для других участников движения.

Службы, прибывшие на место происшествия, действовали слаженно и оперативно. Участок сразу оцепили для обеспечения безопасности и предотвращения новых аварий. Организовали временное регулирование дорожного движения — пустили транспорт в объезд опасной зоны. Провели спасательную операцию: специалисты деблокировали пострадавших из искореженных машин, оказали им первую помощь и передали медикам. Ликвидировали возгорание с применением специализированного оборудования. Дорожные службы очистили проезжую часть от обломков и следов разлитого топлива. Эвакуировали поврежденные транспортные средства. Полностью восстановили движение по трассе в штатном режиме.

Учения проводились в условиях, максимально приближенных к реальным. Это позволило проверить готовность всех задействованных служб к оперативному реагированию, отработать алгоритмы взаимодействия между разными ведомствами, выявить возможные узкие места в схеме реагирования и скорректировать планы действий, повысить уровень профессиональной подготовки специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о запуске рабочего движения по участку ЮЛА.