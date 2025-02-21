На водителя грузовика, сбившего пешехода в Химках, завели уголовное дело

На водителя грузового автомобиля, который утром 21 февраля сбил пешехода в Химках, завели уголовное дело. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

По факту случившегося было возбуждено дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Авария произошла на 4-м км Шереметьевского шоссе. Грузовик Volkswagen, за рулем которого находился гражданин 1968 года рождения, сбил мужчину 1986 года рождения, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм тот скончался на месте.

Ранее сообщалось, что в Дубне столкнулись легковой автомобиль и электричка. В результате погиб водитель легковушки.