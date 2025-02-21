Один человек погиб в результате столкновения электрички и легковушки в Дубне
Водитель легковушки погиб при столкновении с электропоездом в Дубне
Фото: [t.me/gumvd50]
Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля и электропоезда в Дубне. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел утром 21 февраля на железнодорожном переезде, расположенном на 1-м км Нового шоссе. Автомобиль «Лада» пересекал пути на красный свет светофора и совершил столкновение с электричкой.
В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье электропоезд сбил насмерть девушку-подростка. Трагедия произошла на перегоне станций «Назарьево» – «Павловский Посад».