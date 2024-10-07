На водителя, устроившего массовое ДТП в Серпухове, завели уголовное дело
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На водителя, который устроил массовое ДТП с жертвами в Серпухове, завели уголовное дело. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.
В ведомстве напомнили, что мужчина 1979 года рождения, находясь за рулем грузовика, следовал по трассе М-2 «Крым». На сто третьем километре дороги он столкнулся с десятком других автомобилей — грузовых и легковых.
Жертвами массовой аварии стали три человека. Еще трое получили телесные повреждения.