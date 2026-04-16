На выходных в Подмосковье приглашают принять участие в экологической акции «ЭлектроВесна‑2026»

18 и 19 апреля 2026 года в Московской области пройдет масштабная экологическая акция «ЭлектроВесна‑2026». Инициатива призвана способствовать развитию системы раздельного сбора отходов и привлечь внимание жителей к вопросам экологической устойчивости на муниципальном уровне. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В эти дни волонтеры будут дежурить на специальных площадках по всему региону и принимать от жителей электронику и элементы питания для дальнейшей переработки.

Принять участие в акции может каждый: достаточно принести на пункт приема электроприборы, работающие от сети или от батареек. Это могут быть утюги, чайники, фены, пылесосы, мобильные телефоны, плееры, блендеры, миксеры, компьютерные мыши, клавиатуры, зарядные устройства и другая мелкая бытовая техника. Также принимаются батарейки всех типов — как от портативной техники, так и от шуруповертов или ноутбуков.

Важно учесть, что некоторые виды электронных отходов в рамках «ЭлектроВесны‑2026» не принимаются. К ним относятся детские электронные игрушки, картриджи для печатающих устройств, все виды ламп, оптические диски, аудио‑ и видеокассеты. Эти предметы необходимо сдавать через специализированные каналы утилизации — организаторы акции призывают отнестись к этому правилу с пониманием ради эффективности всего процесса.

Собранная в ходе мероприятия техника и элементы питания будут направлены профильным заготовителям и лицензированным переработчикам. Подход к обработке отходов дифференцирован: работоспособные устройства после диагностики и небольшого ремонта найдут новых владельцев — их передадут в благотворительные организации или комиссионные сервисы.

Непригодные к ремонту приборы, а также все собранные батарейки и аккумуляторы отправятся на специализированные перерабатывающие предприятия Московской области. Там из отходов извлекут ценные компоненты — металл и пластик, а оставшиеся материалы утилизируют с соблюдением всех природоохранных норм. Такой подход позволяет минимизировать вред для окружающей среды и максимально эффективно использовать ресурсы.

Адреса специальных площадок для сдачи электроники и элементов питания можно найти на сайте акции.

