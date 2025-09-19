На железнодорожных пешеходных переходах Подмосковья с начала года установили 16 сферических зеркал

В Подмосковье на одноуровневых пешеходных переходах через железную дорогу с начала года установили 16 сферических зеркал. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Объекты установили в Одинцово, Богородском округе, Балашихе, Домодедово, Чехове, Сергиевом Посаде, Воскресенске, Ступино, Кашире и Красногорске. Больше всего — четыре зеркала — установили в Воскресенске.

На железной дороге региона с января произошло 136 смертельных случаев. Сферические зеркала помогают пешеходам увеличить обзор при пересечении путей. Это повышает безопасность на железной дороге.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об использовании ИИ в работе по повышению безопасности граждан на ж/д.