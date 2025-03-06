На железнодорожных станциях Подмосковья началась акция «Сохрани себе жизнь»

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили о старте акции «Сохрани себе жизнь». Мероприятие проводится 6 марта на железнодорожных станциях региона.

Акция проводится в преддверии 8 Марта на 40 станциях региона. В ее рамках пассажирам напоминают о правилах безопасности на железной дороге. Кроме того, всем женщинам дарят цветы.

С начала текущего года на железной дороге в Подмосковье погибли 38 человек. В большинстве случаев трагедии происходили из-за пренебрежения правилами безопасности.

Ранее в областном Минтрансе сообщили о ходе работ по ликвидации «опасных троп». За два месяца текущего года было устранено 42 таких объекта.