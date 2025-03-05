В Подмосковье с начала 2025 года ликвидировали 42 «опасные тропы»

В Подмосковье с начала 2025 года были ликвидированы 42 «опасные тропы» — это несанкционированные подходы к железной дороге. Об итогах работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в 15 округах региона. Больше всего «опасных троп» устранили в Люберцах — 10.

С начала года в регионе на объектах железнодорожной инфраструктуры погибли 38 человек. Так, 19 случаев произошло на «опасных тропах», 12 на оборудованных переходах при красном сигнале светофора, семь — на железнодорожных станциях.

По итогам прошлого года в области были ликвидированы свыше 200 несанкционированных подходов.

Ранее в ведомстве рассказали об итогах акции «Сохрани себе жизнь». Она проводится с целью информирования пассажиров о важности соблюдения правил безопасности на железной дороге.