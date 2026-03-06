На железнодорожных станциях Подмосковья стартовала акция «Сохрани себе жизнь»

Акция «Сохрани себе жизнь» стартовала на железнодорожных станциях Подмосковья в преддверии 8 Марта, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Проект реализуется более чем на 40 станциях. В его рамках пассажирам напоминают о правилах безопасности и раздают тематические листовки. Кроме того, женщин поздравляют с наступающим праздником и дарят им цветы.

Акцию проводят представители подмосковного Минтранса, муниципальных администраций, транспортной полиции, ЦППК и РЖД, а также волонтеры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей всегда использовать ремень безопасности в автомобиле.