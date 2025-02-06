На железной дороге Подмосковья разместят новые информационные щиты по безопасности
Около 200 новых информационных щитов разместят на железной дороге в Подмосковье
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В 2025 году на железной дороге Подмосковья разместят около 200 информационных щитов и плакатов, посвященных правилам пребывания на объектах ж/д инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Наибольший объем работы проведут в Люберцах, Раменском и Пушкинском округах. Это позволит напомнить пассажирам о том, что нельзя выходить за ограничительную линию при ожидании поезда и переходить пути вне переходов, уточнили в ведомстве.
Помимо этого, в рамках комплекса мер по повышению безопасности на железной дороге в регионе строят надземные пешеходные переходы, устраивают металлические заборы и железобетонные ограждения вдоль путей и устанавливают камеры для фиксации нарушений.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.