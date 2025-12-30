Начальник ГУФСИН Подмосковья принял участие в акции «Елка желаний»

Начальник ГУФСИН России по Московской области, генерал-майор внутренней службы Александр Ветров исполнил новогоднюю мечту ребенка в рамках Всероссийской акции «Елка желаний», сообщили в пресс-службе ведомств.

Акцию организовало Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых», в ней также принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ветров подарил четырехлетней Ирине коллекцию развивающих книжек и сладкий подарок. В аппарате управления ее ждали Дед Мороз и Снегурочка. Мать девочки рассказала, что она всегда пытается пробовать что-то новое, посещает занятия конным спортом (иппотерапия).

