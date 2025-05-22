Студия «Пируэт» из Подольска вышла в финал фестиваля «Город танцует в парках»

Подольские танцоры из студии «Пируэт» стали финалистами областного фестиваля «Город танцует в парках». Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Отборочный этап фестиваля прошел в Чехове. По его итогам подольские танцоры одержали победу и вышли в очный этап.

Финал фестиваля пройдет в сентябре. Ребята представят танцевальный номер «По ту сторону страха».

Фестиваль современного танца организует команда губернатора Подмосковья. Лучшие участники смогут попасть в команду Егора Дружинина, присоединиться к фестивалю «Проба №» или пройти стажировку в VARNAVA DANCE CO.

Ранее сообщалось, что педагог из Подольска стала призером регионального этапа конкурса «Сердце отдаю детям».