Студия «Пируэт» из Подольска вышла в финал фестиваля «Город танцует в парках»
Подольские танцоры стали финалистами фестиваля «Город танцует в парках»
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Подольские танцоры из студии «Пируэт» стали финалистами областного фестиваля «Город танцует в парках». Об этом рассказали в муниципальной администрации.
Отборочный этап фестиваля прошел в Чехове. По его итогам подольские танцоры одержали победу и вышли в очный этап.
Финал фестиваля пройдет в сентябре. Ребята представят танцевальный номер «По ту сторону страха».
Фестиваль современного танца организует команда губернатора Подмосковья. Лучшие участники смогут попасть в команду Егора Дружинина, присоединиться к фестивалю «Проба №» или пройти стажировку в VARNAVA DANCE CO.
Ранее сообщалось, что педагог из Подольска стала призером регионального этапа конкурса «Сердце отдаю детям».