Награждение отличившихся экономистов прошло в Подольске

В Подольске вручили награды экономистам

Официально

Фото: [t.me/podolskadm]

В Подольске в рамках празднования Дня экономиста вручили награды отличившимся специалистам. Их поздравил первый заместитель главы округа Владимир Кравцов.

За безупречную службу сотрудникам и коллективу управления по экономике и конкурентной политике вручили пять муниципальных наград и одну — от Министерства экономики и финансов Московской области.

Кравцов отметил, что благодаря ежедневному труду экономистов развиваются не только предприятия округа, но и область, а также вся страна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником судебных приставов региона.

Актуально
Подольск
Подмосковье
Министерство экономики и финансов Московской области