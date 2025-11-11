Награждение отличившихся экономистов прошло в Подольске

В Подольске в рамках празднования Дня экономиста вручили награды отличившимся специалистам. Их поздравил первый заместитель главы округа Владимир Кравцов.

За безупречную службу сотрудникам и коллективу управления по экономике и конкурентной политике вручили пять муниципальных наград и одну — от Министерства экономики и финансов Московской области.

Кравцов отметил, что благодаря ежедневному труду экономистов развиваются не только предприятия округа, но и область, а также вся страна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником судебных приставов региона.