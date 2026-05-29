Налоговые льготы для малых технологических компаний внедрят в Подмосковье. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, сейчас в Подмосковье насчитывается 275 таких компаний. Меру поддержки могут запустить уже в 2026 году. Получить ее смогут компании, которые зарегистрированы на территории Подмосковья.

«Льгота будет действовать до 1 января 2031 года», — отметила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации сферы нестационарной торговли.