Нарколог из Подмосковья рассказал, как из-за энергетиков можно остаться без зубов

По словам врача, частое употребление таких напитков приводит к эрозии зубной эмали, так как в них содержится много сахара. В результате быстрее образуется кариес.

Кроме того, в энергетиках содержится кофеин, который вызывает снижение выработки слюны. Слюна защищает зубы, нейтрализуя кислоты, смывая остатки пищи и поддерживая баланс микрофлоры ротовой полости. Из-за нехватки слюны возрастает риск развития кариеса и воспаления.

Специалист добавил, что допустимо употреблять по одной банке энергетика в пару недель. После этого обязательно нужно прополоскать рот водой.

